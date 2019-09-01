فى واقعة وفاة الطفل ياسين.. الأمن العام يضبط مراقب صيانة مياه الشرب الهارب

البداية عندما تبقى قسم العمرانية بلاغا بتاريخ 25 أغسطس من غرفة عمليات النجدة، بوفاة أحد الأطفال إثر سقوطه داخل بيارة صرف صحى بشارع نادى الطالبية الرياضى دائرة القسم.



وتبين أنه عقب خروج ربة منزل وبرفقتها ابناها "6، و10 سنوات مقيمين بدائرة القسم" من النادى المُشار إليه وسيرهم بذات الشارع، سقط ابنها الأول داخل بيارة صرف صحى "بدون غطاء" وتوفى، وبتاريخ 28 الجارى استدعت النيابة مدير إدارة تشغيل الشبكات والتطهير بشركة المياه والصرف الصحى بالجيزة "49 سنة، مُقيم بدائرة قسم الجيزة"، وقررت حبسه احتياطيًا وضبط وإحضار المدعو "وليد. ع"، 46 سنة، مراقب صيانة شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة الهرم، مُقيم بدائرة قسم الطالبية.



واستهدف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تمكنت من ضبط مراقب صيانة مياه الشرب الهارب في واقعة سقوط الطفل.



كان الطفل ياسين عماد رواش، ٥ سنوات، لقى مصرعه غرقا في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية الرياضي عقب خروجه مع والدته وشقيقه الأكبر الذي انتهت مباراته، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثته بعد ٣ ساعات من البحث.