السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزيرة التضامن في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
دار الإفتاء: شراء الأصوات جريمة شرعية وسماسرتها آثمون
بحضور مكثف.. البرلمان العربي يبحث آليات دعمه للقضية الفلسطينية
خطة اقتصادية في التنمية المحلية تخص الموظفين .. تفاصيل مهمة
في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة
الهلال الأحمر: 10 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية عبر قافلة زاد العزة الـ 59 إلى غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إقبال على المقاصد السياحية.. مطار الغردقة يسجل أعلى حركة تشغيل منذ بداية 2025

نورهان خفاجي

شهد مطار الغردقة الدولي اليوم زيادة قياسية في حركة التشغيل، وهي الأعلى منذ بداية العام، في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنمية حركة النقل الجوي ودعم المقاصد السياحية المصرية.

وأظهرت البيانات الإحصائية أن عدد الركاب بلغ 53,169 راكبًا مقابل 43,869 راكبًا خلال اليوم نفسه من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 21.2%. كما ارتفع عدد الرحلات الجوية إلى 335 رحلة مقارنةً بـ 289 رحلة في العام الماضي، محققًا زيادة نسبتها 16%، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على حركة  السفر من وإلى المقاصد السياحية المصرية مع انطلاق الموسم الشتوي الجديد.

ويُعد هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا يعكس خطة وزارة الطيران المدني في تطوير منظومة المطارات ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، دعمًا لتوجه الدولة نحو تعزيز قطاعي الطيران والسياحة باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي، مع الاستعداد لتنفيذ مشروعات تطوير جديدة تتماشى مع الزيادة المتوقعة في حركة السفر خلال الفترة المقبلة. 

وتعمل الوزارة على توسيع شبكة الربط الجوي بين المدن المصرية ومختلف الأسواق الخارجية بالتعاون مع شركات الطيران الدولية، بهدف جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد المصرية، ولاسيما من الأسواق الأوروبية.

وأوضحت مؤشرات التشغيل وفقًا للبيانات الإحصائية إلى أن مدينة الغردقة من مناطق الجذب السياحي التي تشهد نموًا ملحوظًا في أعداد الرحلات الجوية الوافدة خلال الأسابيع المقبلة، مع تزايد الطلب على المقاصد السياحية المصرية تزامنًا مع ذروة الموسم الشتوي، بما يعزز مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية ويؤكد نجاح الجهود الحكومية في دعم حركة السفر والسياحة الوافده من و إلى مصر .

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

جانب من الندوة

دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تعميق فكر العمل الحر .. ندوة بفنون تطبيقية بنها

محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف تقنين أراضي الدولة

محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف تقنين أراضي الدولة

استمرار حملات رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة بمركز البداري

محافظ أسيوط: استمرار حملات رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة بالبداري

بالصور

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

