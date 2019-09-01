جيش الاحتلال يقصف مناطق على حدود لبنان بمواد حارقة

قال الجيش اللبناني إن طائرة إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوي للبلاد اليوم الأحد، وأسقطت مواد حارقة أشعلت النيران في منطقة أحراج على الحدود.



وذكر الجيش في بيان، أنه "خرقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة، وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، ما أدى إلى نشوب حريق".



وأضاف بيان الجيش اللبناني أنه يتابع تطورات هذا الخرق مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة دون ذكر مزيد من التفاصيل.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي "قبل قليل اندلعت النيران في منطقة لبنانية حدودية، الحرائق بدأت بسبب عمليات قواتنا في المنطقة".