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جامعة كفر الشيخ تنظم المؤتمر الأول لشباب الباحثين بكلية الهندسة .. غدًا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:43 م
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان
تنظم كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، غدًا، المؤتمر الأول لشباب الباحثين وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا في قاعة السيمنار، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة وإشراف الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود نعمة الله عميد كلية الهندسة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن المؤتمر يهدف إلى تشجيع وتحفيز طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين على ممارسة البحث العلمي و إعداد أبحاث علمية لخدمة المجتمع والبيئة ذات مستوى علمي متميز، بالإضافة إلى زيادة التعاون العلمي والبحثي بين مختلف كليات الجامعة لتشجيع الباحثين المشاركين على مواصلة إنتاج البحث العلمي .

وأضاف دسوقي، أن البحث العلمي يعد أهم الركائز الأساسية في الجامعة وتحرص إدارة الجامعة على تشجيع الباحثين لتقديم الدراسات والبحوث العلمية ذات القيمة التطبيقية التي لها علاقة مباشرة في حل مشاكل المجتمع.

وقال الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن اللجنة المنظمة استقبلت " 25 " بحثًا من طلاب الدراسات العليا من داخل الجامعة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة تحكيم من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس في الأقسام العلمية المتخصصة بكلية الهندسة وتم قبول" 13" بحثًا منها.

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