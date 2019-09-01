سعر الدولار اليوم 1 سبتمبر .. ارتفع في التعمير والإسكان وانخفض في المصرف المتحد

سعر الدولار اليوم 1 - 9 - 2019



ولم يتغير سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية سوى في بنكين، اولهما بنك التعمير والاسكان وارتفع به ليسجل 16.51 للشراء و 16.61 جنيه للبيع، والمصرف المتحد وتراجع فيه الدولار ليسجل 16.50 للشراء و 16.60 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار الان فى مصرف ابوظبى الاسلامى اليوم الاحد "16.52 للشراء و16.61 جنيه للبيع، وسجل فى بنوك "عودة ، المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، مصر إيران للتنمية، الأهلي الكويتي (بيريوس) ،بنك البركة، قناة السويس" 16.51 للشراء و 16.61 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار اليوم 1 سبتمبر فى بنوك "الأهلى اليونانى بمصر ، الأهلي المصري، التجارى الدولي CIB، كريدي أجريكول مصر، بنك الاسكندرية، البنك العربي الافريقي الدولي"16.50 للشراء و 16.60 جنيه للبيع.

استقربالبنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد 1، حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي اعلى سعر شراء16.52 جنيه ، وقدم بنك العربى الافريقى اقل سعر للبيع 16.60 جنيه للبيع.