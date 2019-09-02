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حوادث

محاكمة 555 متهما في قضية ولاية سيناء .. اليوم

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:06 ص
محاكمة 555 متهما
محاكمة 555 متهما في قضية ولاية سيناء
أحمد مهدي
تستكمل اليوم المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، سماع الشهود.

كشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

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