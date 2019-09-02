سعر الدولار و العملات اليوم الاثنين 2-9-2019 في البنك المركزي

اسعار العملات اليوم الاثنين 26-8-2019 فى البنك المركزى المصرى شهدت استقرارا نسبيا أمام الجنيه خاصة سعر الدولار اليوم.
ووفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري حول اسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار و الريال السعودي ، جاءت اسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :
دولار أمريكى
شراء : 16.50
بيع : 16.60
يورو
شراء : 18.13
بيع : 18.25
جنيه استرليني
شراء : 20.07
بيع : 20.18
فرنك سويسرى
شراء : 16.66
بيع : 16.77
100 ين يابانى
شراء : 15.52
بيع : 15.62
ريال سعودى
شراء : 4.40
بيع : 4.42
دينار كويتى
شراء : 54.31
بيع : 54.66
درهم اماراتى
شراء : 4.49
بيع : 4.52
اليوان الصيني
شراء : 2.30
بيع : 2.32