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اقتصاد

سعر الدولار و العملات اليوم الاثنين 2-9-2019 في البنك المركزي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:08 ص
سعر الدولار و العملات
سعر الدولار و العملات اليوم الاثنين 2-9-2019
عبد العزيز جمال

اسعار العملات اليوم الاثنين 26-8-2019 فى البنك المركزى المصرى شهدت استقرارا نسبيا أمام الجنيه خاصة سعر الدولار اليوم.

ووفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري حول اسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار و الريال السعودي ، جاءت اسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :

دولار أمريكى
شراء : 16.50
بيع : 16.60

يورو​
شراء : 18.13
بيع : 18.25

جنيه استرليني​
شراء : 20.07
بيع : 20.18

فرنك سويسرى​
شراء : 16.66
بيع : 16.77

100 ين يابانى
شراء : 15.52
بيع : 15.62

ريال سعودى​
شراء : 4.40
بيع : 4.42

دينار كويتى​
شراء : 54.31
بيع : 54.66

درهم اماراتى​
شراء : 4.49
بيع : 4.52

اليوان الصيني
شراء : 2.30
بيع : 2.32

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