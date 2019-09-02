سعر الدولار و العملات اليوم الاثنين 2-9-2019 في البنك المركزي



اسعار العملات اليوم الاثنين 26-8-2019 فى البنك المركزى المصرى شهدت استقرارا نسبيا أمام الجنيه خاصة سعر الدولار اليوم.



ووفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري حول اسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار و الريال السعودي ، جاءت اسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :



دولار أمريكى

شراء : 16.50

بيع : 16.60



يورو​

شراء : 18.13

بيع : 18.25



جنيه استرليني​

شراء : 20.07

بيع : 20.18



فرنك سويسرى​

شراء : 16.66

بيع : 16.77



100 ين يابانى

شراء : 15.52

بيع : 15.62



ريال سعودى​

شراء : 4.40

بيع : 4.42



دينار كويتى​

شراء : 54.31

بيع : 54.66



درهم اماراتى​

شراء : 4.49

بيع : 4.52



اليوان الصيني

شراء : 2.30

بيع : 2.32

