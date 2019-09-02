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انخفاض في أسعار الذهب اليوم الاثنين 2-9-2019.. تعرف على تفاصيل تراجع سعر الذهب.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
ذهب
ذهب
ندى فتح الله
سجّلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 2 - 9 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 704 جنيهات للجرام بدون مصنعية، واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24: 805 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21: 704 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18: 603 جنيهات

سعر الجنيه الذهب

بينما سجل سعر الجنيه الذهب: 5632 جنيهًا

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