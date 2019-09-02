انخفاض في أسعار الذهب اليوم الاثنين 2-9-2019.. تعرف على تفاصيل تراجع سعر الذهب.. فيديو

سجّلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 2 - 9 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 704 جنيهات للجرام بدون مصنعية، واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 24
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24: 805 جنيهات
سعر جرام الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21: 704 جنيهات
سعر جرام الذهب عيار 18
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18: 603 جنيهات
سعر الجنيه الذهب
بينما سجل سعر الجنيه الذهب: 5632 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 24
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24: 805 جنيهات
سعر جرام الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21: 704 جنيهات
سعر جرام الذهب عيار 18
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18: 603 جنيهات
سعر الجنيه الذهب
بينما سجل سعر الجنيه الذهب: 5632 جنيهًا