انخفاض في أسعار الذهب اليوم الاثنين 2-9-2019.. تعرف على تفاصيل تراجع سعر الذهب.. فيديو

سعر جرام الذهب عيار 24



سعر جرام الذهب عيار 21



سعر جرام الذهب عيار 18



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18: 603 جنيهات



سعر الجنيه الذهب



بينما سجل سعر الجنيه الذهب: 5632 جنيهًا







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