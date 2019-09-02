سيدة تثير الجدل باصطحابها حصانا في المطار.. فيديو

يشعر البعض عادة بالقلق والتوتر أثناء صعود الطائرة ويحاول الركاب تقليل حدة ذلك التوتر من خلال إشغال تفكيرهم بأي شيء حتى تقلع الطائرة ، إلا أن تلك السيدة أثارت الجدل أثناء صعودها الطائرة .



وتداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لسيدة مصطحبة معها حصانا صغيرا أثناء صعودها للطائرة في أحد مطارات الولايات المتحدة .



سخر الرواد من ذلك المشهد لأن المطار ليس مكانا لاصطحاب هذه الأنواع من الحيوانات كما أن البعض علق " إذا كانت تخاف السفر عليها أن تمكث في منزلها ولا داعي لاصطحاب الحصان " .



جدير بالذكر أن سلطات المطار عندما واجهت السيدة بما قامت به قالت إنها تشعر بالطمأنينة عندما ترى ذلك الصغير بالقرب منها .

















