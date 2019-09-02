نافاس على بعد خطوة من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

بات الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، على بعد خطوة واحدة من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الصيفي الحالي.



ووفقًا لقناة "بي إن سبورتس" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن قيمة الصفقة، والتي ستكون 13.5 مليون يورو، إلى جانب انتقال الحارس ألفونس أريولا للميرنجي.



وأشار التقرير إلى أن نافاس متواجد حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، للتوقيع على عقده مع سان جيرمان.



وكان نافاس ودع زملائه في ريال مدريد داخل غرف ملابس ملعب "لا سيراميكا" بعد مباراة الفريق أمام فياريال أمس الأحد، في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.



وشارك نافاس في 162 مباراة بقميص ريال مدريد في جميع البطولات، وحقق معه بطولتي الدوري والكأس مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، ودوري أبطال أوروبا 3 مرات، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية 4 مرات.