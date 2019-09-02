ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نافاس على بعد خطوة من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:13 م
نافاس
نافاس
إسراء أشرف
بات الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، على بعد خطوة واحدة من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لقناة "بي إن سبورتس" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن قيمة الصفقة، والتي ستكون 13.5 مليون يورو، إلى جانب انتقال الحارس ألفونس أريولا للميرنجي.

وأشار التقرير إلى أن نافاس متواجد حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، للتوقيع على عقده مع سان جيرمان.

وكان نافاس ودع زملائه في ريال مدريد داخل غرف ملابس ملعب "لا سيراميكا" بعد مباراة الفريق أمام فياريال أمس الأحد، في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وشارك نافاس في 162 مباراة بقميص ريال مدريد في جميع البطولات، وحقق معه بطولتي الدوري والكأس مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، ودوري أبطال أوروبا 3 مرات، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية 4 مرات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يعرض خاميس ونافاس على باريس سان جيرمان لضم نيمار

حارس ريال مدريد يودع فريقه ويقترب من الانتقال الى باريس سان جيرمان

أخبار الميركاتو.. ريكو ينضم إلى باريس سان جيرمان.. ونيمار مستمر مع الفريق

باريس سان جيرمان يتعاقد مع حارس مرمى إشبيلية

ترشيحاتنا

هل تبطل الصلاة عند مرور شخص من أمام المصلي؟

تعرف على 4 كلمات تدعو بها الملائكة للمُصلي حتى يقوم من صلاته

انخفاض ملحوظ .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

مرتضى منصور: وليد أزارو خدام لـ خالد بوطيب

شاهد.. ماذا قالت ولاء الشريف فى الذكرى الخامسة لوفاة والدتها

بعد نشر صورة معه .. الجمهور لـ أحمد فتحي: هو إزاى سحس مش أجنبي؟.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلطجة وإشغالات.. حكاية معاناة سكان عمارات الكورنيش بدمياط

الاحتشام والأناقة يسيطران على إطلالات النجمات بحفلات السعودية.. صور

باليورو .. سعر غير متوقع لـ بنطلون عمرو دياب فى حفل الساحل الشمالى