بتكلفة 11 مليار جنيه.. تطبيق منظومة النظافة الجديدة على 3 مراحل.. 10 شركات خاصة بالقمامة تعمل على أرض المحافظات.. وتدعم المبادرات الشبابية والمشاركة المجتمعية

فتح المظاريف الخاصة بالشركات المشاركة في منظومة النظافة الجديدة بمحافظة القاهرة الأسبوع الجارى

تشكيل مجموعات عمل ولجان متخصصة لمعاينة أماكن المحطات الوسيطة ومصانع التدوير وخلايا الدفن الصحى

توقيع بروتوكول تعاون مع 4 محافظات قريبا لاستكمال مشروعات المنظومة









يعتمد تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة على تضافر كافة الجهود بين الدولة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدنى، وعلى ضرورة مساندة كافة المبادرات المجتمعية في هذا المجال ضمانًا لاستمرارية المنظومة وتحقيق أهدافها وتوفير عمل للشباب في مجال معالجة المخلفات الصلبة.وتبدأ وزارة التنمية المحلية الأسبوع الجارى، في فتح المظاريف الخاصة بالشركات التى ستشارك في منظومة النظافة الجديدة بمحافظة القاهرة فنيًا وماليًا، بحضور الوزارات وكافة الجهات المعنية وبمشاركة هيئة الرقابة الإدارية وفور الترسية سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وابرام العقود مع الشركات التي تم الترسية عليها للعمل في المواقع التي يرغبون العمل بها.وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أنها قامت بإعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بمحافظة القاهرة لإدارة وتشغيل عمليات الجمع السكنى ونظافة الشوارع والميادين والمحاور والحدائق ومخلفات الهدم والبناء ونقلها إلى المحطات الوسيطة ومن ثم النقل إلى مصنع التدوير والمعالجة وكذا كراسات الشروط والمواصفات لإدارة و تشغيل مصانع التدوير والمعالجة وإدارة خلايا الدفن الصحى الآمن للمرفوضات النهائية في ضوء القواعد الاسترشادية الواردة من وزارة البيئة وذلك ضمانًا للإعداد الجيد لمنظومة النظافة.ونوهت أنه تم الرد على كافة استفسارات الشركات والتحالفات بشأن كراسات الشروط، كما تم استلام العروض الفنية والمالية للشركات ويتم حاليًا فحصها.وأشارت الوزارة إلى أن منظومة النظافة الجديدة تتكلف أكثر من 11 مليار جنيه، موضحة أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الوزراء المشاركين والهيئات والجهات المعنية في المنظومة لتحديد الإجراءات الرئيسية اللازمة لتنفيذها بكل دقة، وقامت بتشكيل مجموعات عمل ولجان متخصصة لمعاينة أماكن المحطات الوسيطة ومصانع التدوير وخلايا الدفن الصحى التي سيتم تنفيذها في المحافظات ومتابعة إجراءات رفع المخلفات والتراكمات المعنية.وأشارت الوزارة إلى أنه تم على التوازى عقد عدد من اللقاءات مع القطاع غير الرسمي لاشراكه في المنظومة وأيضًا الشباب أصحاب المبادرات مثل مبادرة " مجلس إدارة الشارع "، ومبادرة " معًا لنرتقى " ومبادرة " حماية النيل " ومبادرة ( very nile ) ومبادرة " "up of use ومبادرة " go clean"وذلك للتوسع في تنفيذ المبادرات المجتمعية الفعالة خاصة المبادرات الشبابية الرائدة التي تم تنفيذها فى عدد من المحافظات وحققت نجاحًا في مشكلة القمامة وإزالة المخلفات والتراكمات.وتم الأخذ في الاعتبار خلال الاجتماعات ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في المنظومة والاستعانة بجامعى القمامة التقليديين بالمنظومة بعد تأهيلهم وتدريبهم والاستفادة من خبراتهم في تحسين العمل بالمنظومة.وأكدت الوزارة دعمها لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ منظومة النظافة الجديدة مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية والصحية لمنظومة العمل.كما تقوم بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء لإحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة.وشدد على أهمية التزام الشركات التى سيتم توقيع عقود معها فى منظومة النظافة الجديدة بتنفيذ كافة بنود تلك العقود، مؤكدا جدية الحكومة والدولة فى التعاون مع كافة الشركاء المعنيين للوصول إلى منظومة نظافة فعالة ومستدامة، بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى نظافة يشعر بها المواطنون.وسيتم تنفيذ منظومة النظافة الجديدة من خلال عدد من المشروعات في المحافظات خلال العام الأول للمنظومة والخاص بإنشاء 23 محطة وسيطة و34 خلية للدفن الصحى وإغلاق 35 مقلبا عشوائيا وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات في عدد من المحافظات وذلك بمعرفة وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.ويتضمن البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة للنظافة بالمحافظات على 3 برامج ، أولها إغلاق 57 مقلبًا عشوائيًا ،و إنشاء 92 محطة وسيطة منها 36 ثابتة و 56 متحركة، وإنشاء 59 مدفن صحي آمن بأحجام مختلفة وفقًا لدراسة الاحتياجات بالمحافظات من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ورفع كفاءة وإنشاء 70 خطًا للتدوير ومعالجة المخالفات من خلال وزارة الإنتاج الحربى.أما البرنامج الثانى من المنظومة الجديدة يتضمن توقيع عقود تشغيل عمليات الجمع السكنى والنقل ونظافة الشوارع بالمحافظات بمشاركة شركات القطاع الخاص ومتعهدى الخدمة والجميعات الأهلية وكافة المعنيين، بالإضافة لعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة من خلال إدارة متخصصة بمشاركة القطاع الخاص.بينما يتضمن البرنامج الثالث إنشاء وحدة للعقود الخاصة بالمنظومة بالوزارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة لبناء قدرات بوحدات إدارة المخلفات الصلبة على مستوى ديوان عام الوزارة وبالمحافظات حيث سيتم عمل عقود محكمة مع الشركات التى ستعمل فى المحافظات أو التى سيتم تجديد العقود لها التى تتضمن توقيع عقوبات على غير الملتزمين بشروط التعاقد.وتحتوى منظومة النظافة الجديدة على تنمية العناصر البشرية، المشاركة والتوعية المجتمعية، ودمج القطاع غير الرسمي فى المنظومة لزيادة المشاركة الراهنة المتمثلة فى 19 شركة فى مجالات التدوير والمعالجة، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.وكشفت وزارة التنمية المحلية،عن وجود حوالي 10 شركات خاصة بالقمامة تعمل على أرض المحافظات، بالإضافة إلى جهود العاملين بالمحليات فى مجال النظافة.