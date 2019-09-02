وداعا جشع التجار.. انخفاض مرتقب في أسعار السلع الاستهلاكية

أشاد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالتوسع في وجود المحلات التجارية لمجموعة لولو الإماراتية، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء محلات تجارية تختص بعمليات البيع بالتجزئة، سيكون لها فوائد متعددة.



وأضاف "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وجود المحلات التجارية سوف يزيد من عملية التنافسية بين التجار، ويوسع من مساحة المنتجات الاستهلاكية.



وقال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إن خلق منافسة في السوق أمر ضروري، لأن هناك ممارسات غير منضبطة تمارس من بعض التجار، ووجود المنافسة سوق يقلل منها على الأقل.



ووقعت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اتفاقية مع مجموعة لولو الإماراتية لإنشاء محلات تجارية جديدة في أنحاء مختلفة من القاهرة.



ووفقا للاتفاق، سيتم بناء أربع مشاريع بواسطة هيئة المجتمعات الحضرية في غضون 12 شهرا، التي ستدير هذه المشاريع بالتعاون مع شركة لولو لمدة ما بين 3 إلى 6 أشهر، في مدينة القاهرة الجديدة، و3 أكتوبر والعبور.



كما تخطط الشركة لإنشاء 6 هايبر ماركت، و3 ميني ماركت مع مستثمرين آخرين في القطاع الخاص، كما دخلت الشركة في مرحلة نهائية من المناقشات مع الحكومة لدخول سوق الجملة للخضراوات والفواكه ومركز لوجستي لدعم أنشطتها للبيع بالتجزئة.



وتمتلك شركة لولو، ما يقرب من 175 مركزا تجاريا حول العالم، في الهند وماليزيا وإندونيسيا، والخليج العربي.

