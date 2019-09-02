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رياضة

شاهد.. الظهور الأول لثنائي الزمالك في مران النادي المصري

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:08 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي أقيم مساء اليوم على استاد النادي، مشاركة الثنائي بهاء مجدي وعماد فتحي للمرة الأولى في التدريبات.

كان الثنائي وقع على عقدي انضمامها للقلعة الخضراء مساء أمس الأحد بعد الحصول على الاستغناء الخاص بهما من مسئولي نادي الزمالك.

ولاقي الثنائي ترحيبًا كبيرًا من زملائهما اللاعبين وكذلك من الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن ايهاب جلال والذي حرص على الاجتماع باللاعبين قبيل انطلاق المران.

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