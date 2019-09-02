ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو لجنة الصحة: الفتيات والنساء يلجأن لتجميد البويضات في حالتين

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:45 م
تجميد البويضات
تجميد البويضات
أسامة علي
قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن عمليات تجميد البويضات ليست موضوعا جديدا وموجود فى مصر اماكن متخصصة فى تجميد البويضات، لافتا إلى ان الجديد فى الامر هو إثارته إعلاميا هذه الفترة.

وأضاف ايمن ابو العلا خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، ان الفتيات اللاتى تأخرن فى الزواج أو أزواجهن يعانون من العقم يلجأن لتجميد البويضات، مشيرا إلى ان الأمر لا يمثل خطورة على صحة الفتاة ما دامت قادرة على الحمل والانجاب.

وأكد عضو لجنة الصحة أن الخطورة تتمثل فى المكان الذى يتم فيه تجميد البويضات والحفاظ على كينونتها.

وأثارت ظاهرة تجميد البويضات ضجة إعلامية عبر وسائل السوشيال ميديا مؤخرا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفيش عنوسة وحلم الإنجاب لآخر العمر.. حقيقة عمليات تجميد البويضات للنساء بأسعار تبدأ بـ 15 ألف جنيه

فيديوجراف | تجميد البويضات.. أول فتاة مصرية تخوض التجربة

تجميد البويضات .. متى تحتاج له الفتيات؟

برلمانية تحذر: تجميد البويضات غير صحي ويؤثر على الإنجاب

ترشيحاتنا

#بنت_علوانى_برا_الاهلى يتصدر تويتر .. مغردون: اعرفى انتى بتلعب مع مين

اشتروا دهب.. رئيس الشعبة يفجر مفاجأة عن الأسعار في الفترة المقبلة

بعد تألقه.. بشرى سارة لنجم نادي الزمالك

الأهلي يكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد المدير الفني الجديد

شاهد.. حادث مفجع لنجم النادي الأهلي قبل مران الفريق

الصفقة الـ13 .. تركي آل الشيخ يعلن ضم لاعب المنتخب الإنجليزي لنادي ألميريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان

بمكياج كثيف.. حورية فرغلي فى إطلالة جديدة.. شاهد