عضو لجنة الصحة: الفتيات والنساء يلجأن لتجميد البويضات في حالتين

قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن عمليات تجميد البويضات ليست موضوعا جديدا وموجود فى مصر اماكن متخصصة فى تجميد البويضات، لافتا إلى ان الجديد فى الامر هو إثارته إعلاميا هذه الفترة.



وأضاف ايمن ابو العلا خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، ان الفتيات اللاتى تأخرن فى الزواج أو أزواجهن يعانون من العقم يلجأن لتجميد البويضات، مشيرا إلى ان الأمر لا يمثل خطورة على صحة الفتاة ما دامت قادرة على الحمل والانجاب.



وأكد عضو لجنة الصحة أن الخطورة تتمثل فى المكان الذى يتم فيه تجميد البويضات والحفاظ على كينونتها.



وأثارت ظاهرة تجميد البويضات ضجة إعلامية عبر وسائل السوشيال ميديا مؤخرا.