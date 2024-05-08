صفقة بـ مليون جنيه.. الداخلية تضبط 15 كيلو حشيش بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين بالبحيرة وبحوزتهما 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش، بلغت قيمتها المالية أكثر من مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن البحيرة قيام (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (1,050 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.



