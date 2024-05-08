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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وتامول بـ1.7 مليون جنيه.. سقوط تاجر مخدرات في مطروح

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزراة الداخلية من ضبط عنصر إجرامى بمطروح وبحوزته 24 كيلو جرام من مخدر الحشيش و300 قرص مخدر، بلغت قيمتها المالية 1,7 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح قيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة برانى، بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام، و300 قرص من عقار تامول المخدر، وسيارة، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 1,7 مليون جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المخدرات المواد المخدرة سقوط تاجر مخدرات شرطة برانى

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