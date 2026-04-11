خبيرة : مصر من أقوى الدول في تصنيع الجلود الطبيعية

كشفت خبيرة الجلود الطبيعية شيماء مصطفى، مصممة الجلود الطبيعية، عن مجموعة من الأسرار المتعلقة بصناعة الجلود في مصر، موضحة الفارق بين الجلد الطبيعي والصناعي، وأهم النصائح لاختيار الحقائب والحفاظ عليها.

وأوضحت شيماء مصطفى، خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد. أن صناعة الجلود في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث التصميمات أو الألوان أو أدوات التصنيع، مشيرة إلى أن السوق المحلي أصبح أكثر تنوعًا واحترافية مقارنة بالماضي.

وأضافت أن مصر تُعد من أقوى الدول في تصنيع الجلود الطبيعية بفضل جودة الخامات المحلية، مؤكدة أن التحدي الأكبر في السابق كان يتمثل في أدوات التشكيل التي كانت تُستورد من الخارج، قبل أن تتوافر محليًا منذ عام 2014، وهو ما ساهم في خفض التكاليف وتحسين جودة الإنتاج.

وأشارت خبيرة الجلود إلى أن مفهوم التفرقة بين الجلد الطبيعي والصناعي يشوبه الكثير من اللبس، موضحة أن ما يُعرف بالجلد الصناعي هو «جلد سكاي»، بينما الجلد الطبيعي هو جلد حقيقي مصدره الحيوان أو البشرة الطبيعية، مؤكدة أن هذا المصطلح الشائع يتم استخدامه بشكل خاطئ بين المستهلكين.

وأكدت أن الجلد الطبيعي لا يتقشر إلا إذا تم شراؤه من مصدر غير موثوق، لافتة إلى أنه كلما مر عليه الوقت زادت قيمته وتحسن شكله ولونه، على عكس الجلد الصناعي الذي غالبًا ما يتلف خلال فترة قصيرة لا تتجاوز عامًا واحدًا مهما كانت جودته.