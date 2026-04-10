برنامج تدريب جديد لطلاب تكنولوجيا الملابس الجاهزة بـ حلوان التكنولوجية الدولية

تحرص جامعة حلوان التكنولوجية الدولية على تعزيز الجانب التطبيقي وربط الدراسة الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل، حيث تم تنفيذ تعاون مثمر بين قسم تكنولوجيا الملابس الجاهزة بالجامعة وشركة دونا دوني للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية في أبو رواش – تقسيم مكة، وذلك لبدء برنامج تدريب عملي لطلاب الفرقة الثانية والفرقة الرابعة بالقسم، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، والدكتور أسامة القبيصي المشرف الأكاديمي للجامعة وعيد الكلية التكنولوجية.

ويأتي التدريب ضمن خطة الجامعة لتأهيل الطلاب بالمهارات المهنية اللازمة، حيث يتضمن البرنامج مزيجًا من المحاضرات النظرية والتدريب العملي، مع التركيز على سلسلة الإمداد داخل الشركة، والتدريب الفعلي على الماكينات والمعامل بمختلف الأقسام.

وشمل التدريب المرور على مراحل التصنيع المختلفة بدايةً من أقسام الفحص ومراقبة الجودة، مرورًا باستلام العينات، وتصميم النماذج، وإعداد الباترونات، وعمليات القص والتجهيز، وصولًا إلى الفحص النهائي للمنتجات، كما تم تدريب الطلاب عمليًا في مراحل إعداد الباترونات، والحياكة على الماكينات، ومعامل اختبار جودة الأقمشة، بالإضافة إلى مرحلة الكي.

ووفّرت الشركة وسائل انتقال للطلاب من وإلى مقر الجامعة، مع تقسيمهم على الأقسام المختلفة داخل المصنع لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة، على أن يستمر التدريب لمدة 200 ساعة خلال الفصل الدراسي، مع متابعة وتقييم مستمر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وإلزام الطلاب بإعداد تقارير يومية توثق مراحل التدريب.

وشهد اليوم الأول حضور كل من المهندس خالد سعد والمهندس هشام ناجي، حيث تم تعريف الطلاب بكافة مراحل العمل داخل المصنع، مع تنفيذ تدريب عملي مباشر على المراحل المختارة.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الجامعة تضع التدريب العملي على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الشراكات تعكس توجه الجامعة نحو إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، حيث تحرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية تطبيقية حقيقية لطلابنا، من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الصناعية، بما يضمن اكتسابهم الخبرات العملية إلى جانب المعرفة النظرية، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم التعليم التكنولوجي وربطه بالصناعة.

وأوضح الدكتور أسامة القبيصي المشرف الأكاديمي لقسم تكنولوجيا الملابس الجاهزة أن البرنامج التدريبي تم تصميمه بعناية ليغطي جميع مراحل الإنتاج داخل مصانع الملابس الجاهزة، بما يضمن بناء فهم شامل لدى الطلاب، ونهدف من خلال هذا التدريب إلى تنمية مهارات الطلاب الفنية والعملية، وتعريفهم ببيئة العمل الحقيقية، وآليات الجودة والإنتاج، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل الصناعي، كما أن المتابعة المستمرة من أعضاء هيئة التدريس تضمن تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب، وتحويل الخبرات المكتسبة إلى مهارات قابلة للتطبيق مستقبلاً.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم الكبيرة بالتجربة التدريبية، مشيدين بما اكتسبوه من مهارات عملية وخبرات حقيقية في مجال تصنيع الملابس الجاهزة، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل بكفاءة.