محمود سرج: الروبيكي مؤهلة لتصبح مركزا إقليميا لصناعة وتجارة الجلود

أكد المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدباغة باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة دباغة الجلود تعد من الصناعات التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية واضحة، وتمثل العمود الفقري لسلاسل الصناعات الجلدية، فضلًا عن كونها أحد الروافد المهمة للدخل القومي.

وأوضح سرج ، أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا لدعم برامج الرعاية البيطرية وتنمية الثروة الحيوانية بهدف تحسين جودة الجلود الخام، إلى جانب تطوير الخدمات الفنية واللوجستية بمدينة الجلود بالروبيكي، وتحفيز الاستثمارات الجديدة في قطاع الدباغة ومستلزماته، بما يسهم في تعزيز استدامة الصناعة وتعظيم القيمة المضافة من الثروة الحيوانية المحلية.

جاء ذلك على هامش زيارة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمدينة الجلود بالروبيكي، حيث تفقد سير العمل بالمصانع والمركز التكنولوجي لدباغة الجلود، واطلع على معدلات الإنتاج الحالية، إلى جانب مناقشة آليات دعم الصادرات والتحديات التي تواجه المستثمرين بالقطاع.

وأشار سرج، إلى أن مدينة الجلود بالروبيكي، المقامة على مساحة نحو 500 فدان، تمثل نقطة تحول رئيسية في تطوير صناعة الجلود في مصر، إذ تُعد من أكبر المشروعات المتخصصة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط، وتهدف إلى تنظيم قطاع الدباغة وتحسين جودة الإنتاج، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية في السوقين المحلية والعالمية، ويسهم في استعادة نمو الصادرات بعد تراجعها خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن مدينة الروبيكي تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الجلود، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والمركز التكنولوجي المتخصص، مؤكدًا أن استمرار تطوير الخدمات اللوجستية وتعزيز الترويج الدولي للمدينة يمثلان عنصرين حاسمين لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأكد رئيس المجلس التصديري للجلود، أن الحكومة تتحرك حاليًا لإزالة التحديات التي واجهت القطاع لسنوات، على غرار ما تم في مناطق صناعية متخصصة أخرى مثل مدينة دمياط للأثاث، حيث يتم توفير مراكز دعم فني وتكنولوجي لتطوير الصناعة، وهو النهج الذي يجري تطبيقه في مدينة الروبيكي بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية من الصناعات الجلدية، التي تشمل دباغة الجلود وصناعة الأحذية والحقائب، وهي صناعات تعتمد بدرجة كبيرة على التطورات العالمية في التصميمات والموضة.