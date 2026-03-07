قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
شبورة مائية.. حالة الطقس اليوم السبت 7 مارس 2026
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 15 صاروخاً باليستياً و119 طائرة مسيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

محمود سرج: الروبيكي مؤهلة لتصبح مركزا إقليميا لصناعة وتجارة الجلود

محمود سرج
محمود سرج
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدباغة باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة دباغة الجلود تعد من الصناعات التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية واضحة، وتمثل العمود الفقري لسلاسل الصناعات الجلدية، فضلًا عن كونها أحد الروافد المهمة للدخل القومي.

وأوضح سرج ، أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا لدعم برامج الرعاية البيطرية وتنمية الثروة الحيوانية بهدف تحسين جودة الجلود الخام، إلى جانب تطوير الخدمات الفنية واللوجستية بمدينة الجلود بالروبيكي، وتحفيز الاستثمارات الجديدة في قطاع الدباغة ومستلزماته، بما يسهم في تعزيز استدامة الصناعة وتعظيم القيمة المضافة من الثروة الحيوانية المحلية.

جاء ذلك على هامش زيارة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمدينة الجلود بالروبيكي، حيث تفقد سير العمل بالمصانع والمركز التكنولوجي لدباغة الجلود، واطلع على معدلات الإنتاج الحالية، إلى جانب مناقشة آليات دعم الصادرات والتحديات التي تواجه المستثمرين بالقطاع.

وأشار سرج، إلى أن مدينة الجلود بالروبيكي، المقامة على مساحة نحو 500 فدان، تمثل نقطة تحول رئيسية في تطوير صناعة الجلود في مصر، إذ تُعد من أكبر المشروعات المتخصصة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط، وتهدف إلى تنظيم قطاع الدباغة وتحسين جودة الإنتاج، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية في السوقين المحلية والعالمية، ويسهم في استعادة نمو الصادرات بعد تراجعها خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن مدينة الروبيكي تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الجلود، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والمركز التكنولوجي المتخصص، مؤكدًا أن استمرار تطوير الخدمات اللوجستية وتعزيز الترويج الدولي للمدينة يمثلان عنصرين حاسمين لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأكد رئيس المجلس التصديري للجلود، أن الحكومة تتحرك حاليًا لإزالة التحديات التي واجهت القطاع لسنوات، على غرار ما تم في مناطق صناعية متخصصة أخرى مثل مدينة دمياط للأثاث، حيث يتم توفير مراكز دعم فني وتكنولوجي لتطوير الصناعة، وهو النهج الذي يجري تطبيقه في مدينة الروبيكي بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية من الصناعات الجلدية، التي تشمل دباغة الجلود وصناعة الأحذية والحقائب، وهي صناعات تعتمد بدرجة كبيرة على التطورات العالمية في التصميمات والموضة.

الجلود تجارة الحلود الروبيكي

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

حملات تفتيش

محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية الطب البيطري في حملاتها التفتيشية على محلات الجزارة

صورة أرشيفية لإفطار العام الماضي

غدًا.. دير سانت كاترين ينظم إفطار الوحدة الوطنية لأهالي المدينة

قبل افتتاحه بنهاية شهر رمضان المبارك .. محافظ بورسعيد يتفقد مسجد "نور الحياة"

قبل افتتاحه بنهاية شهر رمضان .. محافظ بورسعيد يتفقد مسجد "نور الحياة"

بالصور

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

