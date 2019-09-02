أول تعليق لـ ديسابر على حظوظ بيراميدز والزمالك فى الفوز بـ كأس مصر ..فيديو

أكد سيباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن فريقه قادر على تحقيق لقب بطولة كأس مصر فى المباراة النهائية أمام نادي الزمالك.





وقال ديسابر في تصريحات لقناة "أون سبورت"، "سعيد بمواجهة الزمالك في النهائي، مثلما أسعد بلقاء الأهلي، إنهما فريقان كبيران، أكن لهما الاحترام، علينا أن نستعد أولًا خططيًا وفنيًا للمباراة النهائية، لدينا فرصة في تحقيق البطولة مثل الزمالك تمامًا، نحن 50% وهم أيضًا 50%، لكن علينا أن نستريح قليلًا الآن ثم نبدأ العمل مجددًا".





وتابع ديسابر "أنا هنا من أجل الفوز بالألقاب، الخطوة المقبلة هي تحقيق بطولة للنادي، يجب أن أؤمن أولًا بكل الفرص المتاحة، وأقدم كل ما لدي أمام الزمالك من أجل اللقب".





وينتظر بيراميدز والزمالك قرار اللجنة المُعينة بالاتحاد المصري لكرة القدم لتحديد موعد المباراة النهائية حتى يستعد الفريقين بالشكل الأمثل وفقًا لجدول زمني واضح للقاء.