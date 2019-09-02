ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق لـ ديسابر على حظوظ بيراميدز والزمالك فى الفوز بـ كأس مصر ..فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:46 م
ديسابر
ديسابر
محمد رشاد
أكد سيباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن فريقه قادر على تحقيق لقب بطولة كأس مصر فى المباراة النهائية أمام نادي الزمالك.

وقال ديسابر في تصريحات لقناة "أون سبورت"، "سعيد بمواجهة الزمالك في النهائي، مثلما أسعد بلقاء الأهلي، إنهما فريقان كبيران، أكن لهما الاحترام، علينا أن نستعد أولًا خططيًا وفنيًا للمباراة النهائية، لدينا فرصة في تحقيق البطولة مثل الزمالك تمامًا، نحن 50% وهم أيضًا 50%، لكن علينا أن نستريح قليلًا الآن ثم نبدأ العمل مجددًا".

وتابع ديسابر "أنا هنا من أجل الفوز بالألقاب، الخطوة المقبلة هي تحقيق بطولة للنادي، يجب أن أؤمن أولًا بكل الفرص المتاحة، وأقدم كل ما لدي أمام الزمالك من أجل اللقب".

وينتظر بيراميدز والزمالك قرار اللجنة المُعينة بالاتحاد المصري لكرة القدم لتحديد موعد المباراة النهائية حتى يستعد الفريقين بالشكل الأمثل وفقًا لجدول زمني واضح للقاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا .. الفرنسي ديسابر مديرا فنيا لـ بيراميدز

بعد نجاحه مع أوغندا .. نكشف مدة تعاقد الفرنسي ديسابر مع بيراميدز..فيديو

مدرب بيراميدز الجديد: مستعدون لمواجهة الأهلي في كأس مصر..فيديو

بسبب إصرار ديسابر.. بيراميدز يصدم نادي الزمالك ويرفض الاستغناء عن نجم الفريق

موجز الرياضة.. الشناوي يهدد الأهلي بالرحيل.. حارس الزمالك يوقع للاتحاد سرا.. وتريزيجيه يطير إلى إنجلترا

جهاد جريشة يقترب من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

ترشيحاتنا

مصطفى يونس : الخطيب لا يحب التدريب .. ومجاملات أبوريدة أفقدته قوته

أول تعليق من وزارة الهجرة بعد الحكم على مصري في السعودية بالإعدام

شوبير يعلن عن ملامح المدير الفني الجديد للمنتخب الأول

خططي وتكتيكي.. تفاصيل التدريب الأول لـ الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر

اخبار نادى الزمالك اليوم 2 - 9 - 2019.. مرتضى منصور يعترض على تأجيل نهائي كأس مصر وحقيقة إيقاف طارق حامد

بعد إلغاء الدولار الجمركي.. حقيقة زيادة أسعار السيارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان

بمكياج كثيف.. حورية فرغلي فى إطلالة جديدة.. شاهد