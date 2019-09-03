مع أوكا وأورتيجا.. سعد الصغير ينشر فيديو لأغنيته الجديدة يا حبيبي

نشر الفنان سعد الصغير فيديو عبر حسابه على إنستجرام.
وعلَّق سعد الصغير على الفيديو : wtih Saadelsoghayar· · · ياحبيبي".
واضاف: "من ألبوم على الماشي، غناء: اوكا واورتيجا وسعد الصغير ".
يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير كان مسلسل "30 ليلة وليلة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر.
وعلَّق سعد الصغير على الفيديو : wtih Saadelsoghayar· · · ياحبيبي".
واضاف: "من ألبوم على الماشي، غناء: اوكا واورتيجا وسعد الصغير ".
يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير كان مسلسل "30 ليلة وليلة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر.
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#Repost @okawiortega_official with Saadelsoghayar· · · ياحبيبي من البوم علي الماشي غناء: اوكا واورتيجا وسعد الصغير كلمات : اوكا. واورتيجا. وداليدا. وكاباكا. وشيكو. واسلام الاماراتي .تامر النوزهي تقديم : محمد بابا توزيع : اوكا اورج : عيد ميسي ميكس: اورتيجا رسم : free mechanism ديزاين : شوشه #البوم_علي_الماشي