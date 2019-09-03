مع أوكا وأورتيجا.. سعد الصغير ينشر فيديو لأغنيته الجديدة يا حبيبي

نشر الفنان سعد الصغير فيديو عبر حسابه على إنستجرام.وعلَّق سعد الصغير على الفيديو : wtih Saadelsoghayar· · · ياحبيبي".واضاف: "من ألبوم على الماشي، غناء: اوكا واورتيجا وسعد الصغير ".يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير كان مسلسل "30 ليلة وليلة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر.