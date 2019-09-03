مكشوف الصدر ونائمة.. جيهان خليل بفستان أبيض مثير للجدل في الكافية

نشرت الفنانة جيهان خليل علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " صورة جديدة.
وظهرت جيهان بإطلالة جديدة بفستان أبيض مكشوف الصدر وهي نائمة في الكافية وترتدي تاج ورد، والتقطت الصورتين بدون مكياج مما جعلها تنال إعجاب الجمهور.
ومن التعليقات التي جاءت لجيهان علي الصورة " جميل جمال مالوش مثال" ومنورة يا أحلى مغربية "
وظهرت جيهان بإطلالة جديدة بفستان أبيض مكشوف الصدر وهي نائمة في الكافية وترتدي تاج ورد، والتقطت الصورتين بدون مكياج مما جعلها تنال إعجاب الجمهور.
ومن التعليقات التي جاءت لجيهان علي الصورة " جميل جمال مالوش مثال" ومنورة يا أحلى مغربية "