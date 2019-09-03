أسما شريف منير تنشر صورة ابنتها بالزي المدرسي.. ومتابعون: نحترم علاقتك بطليقك

نشرت الإعلامية أسما شريف منير صورة لابنتها لارا بالزي المدرسي احتفالا بدخولها المدرسة بالصف الأول الابتدائي.



وقالت أسما شريف منير تعليقا على الصورة: "روحي دخلت خلاص المدرسة، سنة أولى ابتدائي، إحساس حلو اوي ويلخبط".



وأضافت: "ربنا يحميكي ويبعد عنك أصدقاء السوء، يا رب أنا وباباكي نشوفك ونصورك يوم تخرجك من الجامعة.. بحبك يا نور عين مامي".



من جهة أخرى، أشاد المتابعون بالعلاقة المحترمة التي تجمع الإعلامية أسما شريف منى بطليقها، حيث قالت إحدى المتابعات: "عاجبني فعلا احترامك لعلاقتها بباباها وصورته قدامها رغم انفصالكما.. فعلا عقلية تحترم ونموذج للأهالي عشان الأطفال مالهومش ذنب في أي مشاكل ونفسيتهم فعلا بتتأثر".