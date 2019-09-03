علاج الحروق بالعسل.. 5 طرق منزلية سهلة لشفاء تام





فوائد علاج الحروق بالعسل



تلجأ عدد من السيدات لاستخدام العسل لعلاج الحروق، كوصفة سحرية مجربة تساعد على التئام الجروح والالتهابات، حيث يساعد على تخفيف الألم الناتج عن الحروق، لما يحتوي على مواد طبية تساهم في علاج الحروق دون أي مضاعفات، كما يحفز على بناء أنسجة جديدة.



ومن الأسباب التي تدفع الأمهات إلى استخدام العسل لعلاج الحروق:



1- تخفيف الالتهابات:

أظهر العسل فعالية كبيرة في تخفيف الالتهابات وتأثير مضاد للحروق، نظرا لخواصه الطبيعية الطبية المضادة للبكتيريا.



2- زيادة الحروق بحواف فيزيائية شديدة:

العسل يعمل على خلق حواف وحدود للجرح والحروق وكأنها غطاء للحرق، ما يسهل ويسرع التئامه والشفاء منه.



3- إنتاج خلايا جديدة

يعمل العسل على إنتاج وخلق خلايا وجلد جديد، كما يحمي الجلد من الالتصاق بالضمادة خلال العلاج.



4- تغذية الجروح والحروق

يقوم العسل بتغذية وتزويد بالكربوهيدرات والفيتامينات والأحماض الدهنية، وكلها مفيدة للجروح.



طرق علاج الحروق بالعسل:



الطريقة الأولى باستخدام العسل:

تعد هذه الطريقة سهلة جدا لعلاج الحروق بالعسل، حيث توضع طبقة من العسل على المكان المصاب بالحروق مباشرة، ودهنها لامتصاص حدة الألم، والحماية من حدوث الإلتهابات، حيث يقضي العسل على البكتيريا الضارة ويمنع دخولها للمنطقة المصابة.



الطريقة الثانية باستخدام العسل:

1- نظفي الجرح بطريقة جيدة باستخدام مطهر للجرح لإزالة أى بكتيريا.

2- نضع طبقة من العسل على الحرق اعتمادا على شدة الجرح.

3- تغطي المنطقة المغطاة بالعسل بشاش جاف معقم، ولا يتم تغيير ضمادات العسل أحيانا بسبب خصائصه المضادة للجراثيم والوقائية.



الطريقة الثالثة باستخدام العسل وزيت الزيتون:



المكونات:

1- طبقة من العسل أو شمع العسل

2- فنجان من زيت الزيتون



طريقة التطبيق:

1- ضعي فنجان زيت الزيتون في حمام مائي ساخن حتى يصبح الزيت بدرجة حرارة متوسطة،

2- ضعي في الزيت مكعب شمع العسل أو طبقة العسل حتى يذوب به تمامًا،

3- بعد أن يتجانس تماما، يوضع جانبًا حتى يبرد، ويتم وضعه على الحروق أو الجرح ثم يُحفظ في وعاء لحين الاستخدام.



الطريقة الرابعة: العسل والفازلين

يعتبر خليط العسل والفازلين من الخلطات التي تسهل من علاج الحروق، والتخلص من آثار الندوب والجروح سريعًا، حيث يجدد خليط العسل والفازلين خلايا الجلد التالفة ويساعد في إنتاج خلايا جديدة.



المكونات:

1- طبقة من العسل

2- كريم فازلين

3- ضمادة



طريقة التحضير والاستخدام:

1- يتم إذابة الفازلين على نار هادئة، وبعدها يتم رفعه من النار وتركه قليلا.

2- يضاف العسل إلى الفازلين المذاب عن النار، ويتم التحريك جيدا ووضعه على الحرق مباشرة والربط بضمادة.

3- يحفظ الخليط في وعاء وحفطه لحين الاستخدام.



الطريقة الخامسة: خليط العسل وصودا الخبز

هذه الطريقة تستخدم للقضاء على الحروق القديمة وآثارها.



المكونات:

1- ملعقتان من العسل الطبيعي

2- ملعقة من صودا الخبز



طريقة التحضير:

1- اخلطي ملعقتين العسل مع ملعقة من صودا الخبز.

2- افردي الخليط على المنطقة المصابة ودلكيها لمدة دقيقتين أو ثلاثة.

3- ضعي قطعة من القماش الساخن أو ضمادة على المنطقة واتركيها حتى تبرد وجففيها.

4- كرري العملية لمدة 3 أو 4 مرات للتخلص من آثار الحروق القديمة.

وفي السطور التالية نرصد لك عزيزتي الأم، طرق مختلفة لعلاج الحروق بالعسل.