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أصل الحكاية

قبل موقعة الزمالك وبيراميدز.. قصة أول بطولة لكأس مصر: فاز بها الأبيض وسبب امتناع الأهلي عن المشاركة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:04 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
عبدالله قدري
يخوض نادي الزمالك يوم الأحد المقبل مباراة نهائي كأس مصر مع نادي بيراميدز، بعد تفوق الأبيض على الاتحاد في الدور نصف النهائي بهدف نظيف، فيما فاز بيراميدز على بتروجيب بهدفين نظيفين.

الزمالك يسعى لإضافة البطولة رقم 27 من كأس مصر، وبيراميدز من أجل الفوز بأول بطولة له في تاريخه.

ويستعرض صدى البلد قصة أول بطولة لكأس مصر أعرق وأقدم بطولة مصرية حتى الآن.

أقيمت بطولة كأس مصر لأول مرة عام 1917 تحت مسمى كأس السلطان حسين واستبدلت بعد ذلك بكأس مصر، بمشاركة الفرق الأجنبية فقط.

بدأت الفكرة باقتراح تنظيم مسابقة كرة قدم في ما يكان يعرف وقتها بـ"سلطنة مصر" تحمل اسم سلطان مصر وقتها السلطان حسين كامل، وكانت المنافسة تشمل نوادي مصرية، ونوادي الحلفاء العسكرية بما فيها النوادي البريطانية.

في البداية رفض النادي الأهلي المشاركة في البطولة؛ باعتبار أنها بها فرق تمثل جيش الاحتلال، هذا جعل الزمالك هو الفريق المصري الوحيد في المنافسة.

بعدها قررالأهلي المشاركة في البطولة باعتبار أنها نوع من إظهار قدرات النوادي المصرية أمام النوادي الأجنبية.

واستطاع نادي الزمالك في أول مشاركة له فعلية في البطولة عام 1921 الفوز ببطولة كأس السلطان حسين " كأس مصر حاليًا"، بمشاركة 4 فرق من الاستعمار البريطاني هم قوات الإشارة البريطانية، القوات البريطانية الانتحارية، الجيش البريطاني، شرودز البريطاني.

وفي هذه البطولة استطاع الزمالك " المختلط آنذاك " الفوز في نهائي البطولة بنتيجة 2-1 على فريق شرودرز الإنجليزي.

الزمالك في خزائنه 26 بطولة لكأس مصر، ويطمح في مواصلة زيادة رصيد بطولات كأس مصر إلى العدد 27، ليأتي خلف الأهلي المتصدر بـ 36 بطولة.

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