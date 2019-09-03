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فن

عرض فيلم The Laundromat لـ ميريل ستريب بمهرجان تورونتو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:32 م
ميريل ستريب
ميريل ستريب
محمد نبيـل
أكدت النجمة ميريل ستريب حضور عرض فيلمها الجديد The Laundromat بمهرجان تورونتو السينمائى الدولى والذى يقام خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيلم The Laundromat يشارك فى بطولته النجم جارى أولدمان، وهو من إخراج ستيفن سودربرج.

ويدور الفيلم حول قصة مؤلفة شهيرة تقوم برحلة مع الأصدقاء القدامى للحصول على بعض المتعة، لـيأتي ابن أخيها ويجد نفسه متورطًا مع وكيل شاب.

مهرجان تورونتو ينطلق بعد غدا الخميس ويستمر حتي يوم 15 سبتمبر الجاري، ويشهد المهرجان العرض العالمي الأول للفيلم المصري بعلم الوصول للمخرج هشام صقر ضمن مشاركته في قسم اكتشاف (Discovery).


عرض فيلم The Laundromat لـ ميريل ستريب بمهرجان تورونتو
عرض فيلم The Laundromat لـ ميريل ستريب بمهرجان تورونتو
عرض فيلم The Laundromat لـ ميريل ستريب بمهرجان تورونتو

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