بياناتك في خطر.. اختراق 973 مليون هاتف آندرويد في الدقيقة

تتزايد مخاوف مستخدمي الهواتف الحديثة، خاصة مع زيادة عمليات اختراقها وسرقة بيانات المستخدمين الخاصة، ولكن يبدو أن خطر الاختراق يتزايد في منطقة واحدة في قارة آسيا.





ونشر موقع "كويك هيل" تقريره السنوي للدول الأكثر تعرضا لاختراق الأجهزة بها حول العالم، واتضح أنها ثلاثة بلاد مجاورة هي الأكثر تضررا وهي ماهاراشترا، والهند، ونيبال على أنها الدول الثلاث صاحبة النصيب الأكبر من الهجمات الإلكترونية.





وأوضح التقرير أيضا المدن الأكثر تعرضا لهجمات إلكترونية، والغريب أنها مدن متجاورة في بلد واحدة، وهي أربعة مدن هندية كبرى، مومباي، ودلهي، وبنجالور، وكولكاتا.



