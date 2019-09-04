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بياناتك في خطر.. اختراق 973 مليون هاتف آندرويد في الدقيقة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:21 ص
اختراق أجهزة الأندرويد
اختراق أجهزة الأندرويد
أماني إبراهيم
تتزايد مخاوف مستخدمي الهواتف الحديثة، خاصة مع زيادة عمليات اختراقها وسرقة بيانات المستخدمين الخاصة، ولكن يبدو أن خطر الاختراق يتزايد في منطقة واحدة في قارة آسيا.

ونشر موقع "كويك هيل" تقريره السنوي للدول الأكثر تعرضا لاختراق الأجهزة بها حول العالم، واتضح أنها ثلاثة بلاد مجاورة هي الأكثر تضررا وهي ماهاراشترا، والهند، ونيبال على أنها الدول الثلاث صاحبة النصيب الأكبر من الهجمات الإلكترونية.

وأوضح التقرير أيضا المدن الأكثر تعرضا لهجمات إلكترونية، والغريب أنها مدن متجاورة في بلد واحدة، وهي أربعة مدن هندية كبرى، مومباي، ودلهي، وبنجالور، وكولكاتا.

وتتعرض الأجهزة بالبلد الأكثر تعداد للسكان حول العالم لأكثر من 973 مليون جهاز للاختراق فيه كل دقيقة، وفقا لما أوضحه التقرير السنوي، فيما يتعرض جهاز سطح المكب أرضي (كمبيوتر أو لابتوب) للاختراق كل 14 دقيقة بالهند.

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