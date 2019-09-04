قبل لقاء نهائي كأس مصر.. بشرى سعيدة لجماهير الزمالك أمام بيراميدز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد، لمواجهة من العيار الثقيل، في نهائي كأس مصر، يوم الأحد المقبل، أمام المنافس القوي الذي ظهر حديثًا في الدوري المصري "بيراميدز" صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز.





ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نهائى كأس مصر للموسم الثاني على التوالي وبخبرة كبيرة في هذه المسابقة، إضافة إلى أنه حامل اللقب، إلا أنه سيصطدم بمنافس قوي يملك عددا من العوامل المساعدة للحصول على اللقب بكل أريحية .





وعلى المستوى التاريخي، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة نهائي كأس مصر مرة واحدة في شهر سبتمبر على، موسم 2014/ 2015 تحت قيادة المدرب المُخضرم فييرا أمام الأهلي، وحقق فيها أبناء ميتة عقبة فوزًا ضمن لهم الكأس، عبر ثنائية باسم مرسي .



