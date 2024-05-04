نفذت هذا التصرف مع 17 مريضا ليلا.. أغرب قرار بـ700 سنة سجنا لممرضة أمريكية

السجن 700 عام.. هذا الحكم الغريب قضت به محكمة أمريكية، على ممرضة أمريكية بفترة سجن تتراوح من 360 إلى 769 عاما بسبب تصرف عنيف صدر منها.

أغرب قرار بالسجن

وقضت المحكمة الأمريكية، على الممرضة بفترة السجن الكبيرة لانها أعطت جرعات مميتة من الأنسولين لعدد من المرضى على مدى ثلاث سنوات في محاولة لقتـ لهم. وقيل للمحكمة إنها كانت مسؤولة عن وفاة ما لا يقل عن 17 مريضا في خمس هيئات صحية بين عامي 2020 و2023.

اعترفت هيذر بريسدي، وهي ممرضة تبلغ من العمر 41 عامًا في ولاية بنسلفانيا، بالذنب في ثلاث تهم بالقتل، و19 تهمة بمحاولة القتل، وحُكم عليها بالسجن مدى الحياة. وتم اتهامها بإعطاء كميات زائدة من الأنسولين لـ 22 مريضًا، بما في ذلك بعض المرضى الذين لم يكونوا مصابين بالسكري أثناء نوبات العمل الليلية عندما كان عدد قليل من الأشخاص يعملون.

توفي معظم المرضى بعد وقت قصير من تلقي الجرعة، أو في وقت لاحق. وتتراوح أعمار ضحاياها بين 43 و104 أعوام.

جرعة زائدة من الأنسولين يمكن أن تؤدي إلى نقص السكر في الدم، وزيادة ضربات القلب وحتى تؤدي إلى النوبات القلبية. وتم اتهامها في البداية في مايو من العام الماضي بقتل مريضين، وأدى تحقيق الشرطة الذي أعقب ذلك إلى توجيه عدة تهم أخرى ضدها.

أضرار جرعات الأنسولين الزائدة

وقالت عائلات الضحايا للمحكمة إن الممرضة القاتـ لة حاولت أن تلعب دور الرب مع مرضاها المرضى والمسنين الذين لم يكونوا مستعدين للموت. في الماضي، أبلغ زملاء العمل عن سلوكها، قائلين إنها تتعامل بكراهية تجاه مرضاها وكثيرًا ما كانت تقول كلمات مهينة عنهم.

وفي رسائل نصية إلى والدتها، ناقشت بريسدي عدم رضاها مع المرضى والزملاء وحتى الأشخاص الذين التقت بهم في المطاعم. كثيرا ما تحدثت عن رغبتها في إيذاءهم. وبينما تم تأديبها بسبب سلوكها، عملت في العديد من الوظائف في دور رعاية المسنين من عام 2018 حتى عام 2023.

وكان بريسدي من بين العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين أدينوا بقتل مرضاهم، حيث قتل تشارلز كولين ما لا يقل عن 29 مريضًا في دور رعاية المسنين في نيوجيرسي وبنسلفانيا، عن طريق حقن جرعات مميتة من الأنسولين دخول الهواء إلى شرايين أربعة مرضى بعد خضوعهم لعملية جراحية في القلب.