استقبال 180 شكوى خلال شهر أبريل وحل 154 منها بنسبة 99.76% بالقليوبية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بصحة القليوبية استقبلت 180 شكوى خلال شهر أبريل الماضي، وأن هذه الشكاوى تنوعت ما بين شكاوى خاصة بالطب العلاجي وأخرى خاصة بالوقائي، وشكاوى خاصة بالعلاج الحر، وشكاوى فردية متنوعة.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المنظومة تحرص على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم، بما يُسهم في حل مشكلاتهم، موضحا أن الهدف هو تقديم حلول فورية لكافة شكاوى المواطنين، ومحاولة تحليل الأسباب المختلفة للشكاوى المقدمة، للوصول إلى أقل نسبة منها، معلنا دعمه الكامل للمنظومة ومتابعة الرد علي الشكاوى من خلال منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.



وبدوره أشار عزت الجندى مدير إدارة الشكاوى وخدمة المواطنين بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، أنه تم التعامل مع 154 شكوى، والانتهاء منها بنسبة 99.76%، بينما جاري التعامل مع 26 شكوى.



وأوضح، أن إدارة الشكاوى وخدمة المواطنين بالمديرية تبذل قصارى جهدها في سبيل تحقيق تواصل فعال بين الحكومة والمواطنين، من حيث تلقي الشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها؛ استكمالًا لجهود الحكومة والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.