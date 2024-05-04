على غرار حبيبة الشماع.. فتاة تقفز من سيارة هربا من التحـ ـرش

أصيبت فتاة بسحجات وكدمات في الجيزة جراء قفزها من سيارة شاب تعرفت عليه من على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك، وذلك بعد محاولته الإعتداء عليها بمنطقة كرداسة في الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى أفادت باستقبال فتاة في العقد الثالث من العمر بالغة من العمر 22 عاما ترتدي كامل ملابسها وبها سحجات وكدمات متفرقة في الجسد بإدعاء قفز من سيارة متحركة.

على الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال وكشف الملابسات، حيث تبين أن الفتاة تعرفت على شاب من على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك وبعد ذلك خرجت لمقابلته واثناء تواجدها داخل السيارة قام بملامسة جسدها وحاول الإعتداء عليها فقامت بالقفز من السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على الشاب وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.