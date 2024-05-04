عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

على غرار حبيبة الشماع.. فتاة تقفز من سيارة هربا من التحـ ـرش

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

أصيبت فتاة بسحجات وكدمات في الجيزة جراء قفزها من سيارة شاب تعرفت عليه من على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك، وذلك بعد محاولته الإعتداء عليها بمنطقة كرداسة في الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى أفادت باستقبال فتاة في العقد الثالث من العمر بالغة من العمر 22 عاما ترتدي كامل ملابسها وبها سحجات وكدمات متفرقة في الجسد بإدعاء قفز من سيارة متحركة.

على الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال وكشف الملابسات، حيث تبين أن الفتاة تعرفت على شاب من على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك وبعد ذلك خرجت لمقابلته واثناء تواجدها داخل السيارة قام بملامسة جسدها وحاول الإعتداء عليها فقامت بالقفز من السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على الشاب وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة كرداسة مديرية امن الجيزة منطقة كرداسة سيارة متحركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

بتصميم الذكاء الاصطناعي.. تسريب صور كاديلاك إسكاليد-V الجديدة| ما موعد طرحها؟

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

آمال ماهر بإطلالات ملفتة في حفل جدة| أيهما أجمل؟

موضوعات متعلقة

بيعاكس طليقته في الشارع.. تفاصيل شروع عامل في قتل قهوجي الجيزة

خلافات مع زوجها.. نهاية مأساوية لـ سيدة في جنوب الجيزة

تحقيقات في إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بالجيزة بسبب ركنة سيارة

سامحوني مش مبسوطة.. سيدة تنهي حياتها بحبة الغلة وتترك صغارها الأربعة في أطفيح

مقيد بالحبال.. جهود لكشف لغز العثور على هيكل عظمي في الجيزة

لامس أجزاء حساسة.. تفاصيل ضبط صاحب سوبر ماركت تحـ ـرش بفتاة في الجيزة

سقطت من الطابق الرابع.. الكشف عن لغز جثة طالبة الجيزة الطائرة

ثمن الخيانة في الوراق.. العشيق هرب من غرفة النوم إلى سرير المستشفى

ترشيحاتنا

غانتس: رد حماس لم يصل حتى الآن بشأن صفقة تبادل الأسرى

بعد استشهاد 3 فلسطينيين.. قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم

تقارير: ليفربول مهتم بضم نجم ويست هام محمد قدوس

تياجو سيلفا يقترب من الانضمام إلى فلومنينسي البرازيلي

شاحنات المساعدات تنتظر بطول 50 كيلو من معبر رفح

امتحانات الثانوية العامة 2024 | 6 تحذيرات مهمة للطلاب بشأنها الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم.. أعراض التسمم من الفسيخ والرنجة

بتصميم الذكاء الاصطناعي.. تسريب صور كاديلاك إسكاليد-V الجديدة| ما موعد طرحها؟

سر المحترفين.. إضافة هذه المادة لسلطة الرنجة هتودي طعمها فى حتة تانية| تفاصيل

آمال ماهر بإطلالات ملفتة في حفل جدة| أيهما أجمل؟

فيديو

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ