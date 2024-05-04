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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كورتوا يعود لتشكيل ريال مدريد أمام قادش بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة قادش، مساء اليوم السبت في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، ضمن الجولة 34 من الليجا.

وشهد التشكيل الظهور الأول للحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، والذي تعافى من إصابته في بقطع في الرباط الصليبي، وإصابة أخرى في الركبة، بعد غياب دام ل268 يوما.

كما ظهر الشاب التركي أردا جولر في التشكيل الأساسي لأول مرة في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وقرر أنشيلوتي الاعتماد على العديد من العناصر البديلة مثل جارسيا وسيبايوس ودياز وخوسيلو، لإراحة الأساسيين قبل خوض معركة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ.

وفيما يلي تشكيل الميرنجي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فران جارسيا، ناتشو، ميليتاو وكارفاخال

الوسط: مودريتش، كامافينجا، سيبايوس وأردا جولر

الهجوم: إبراهيم دياز وخوسيلو

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليجا برصيد 84 نقطة، أما قادش فيأتي في المركز 18 برصيد 26 نقطة.

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