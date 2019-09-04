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حوادث

سمعتها بتكلم حبيبها .. طالبة تخنق شقيقتها لعلمها بعلاقة عاطفية مع شاب بالقليوبية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 01:21 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
مصطفى الرماح
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط طالبة خنقت شقيقتها حتى الموت خوفا من فضح علاقتها بأحد الأشخاص بالقليوبية.

تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغا من مفتش صحة مكتب بهتيم بحضور " م ع ا " 37 عاما سائق لمكتب الصحة وقرر بوفاة نجلته " ش م ع" 14 عاما طالبة وفاة طبيعية بشقتها ورغبته باستخراج تصريح دفن لها .


بالانتقال والمعاينة رفقة والدها وبتوقيع الكشف الطبي علي جثه المتوفاة تبين وجود إصابات ظاهرية بمنطقة الرقبة عبارة عن تجمع دموي ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة .

وتم تشكيل فريق بحث من مباحث القليوبية ومفتشى قطاع الأمن العام لكشف غموض الواقعة .

وكشفت التحريات حدوث خلاف بين المتوفاة وشقيقتها الكبري " ن م ع " 17 عاما طالبة بسبب سماعها للأخيرة أثناء تحدثها هاتفيا مع أحد الأشخاص الذي تربطها به علاقة عاطفية ولدي علم الأخيرة بإقدام شقيقتها علي أخبار والديها بالأمر حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت الي مشاجرة قامت على إثرها الأخيرة بدفع شقيقتها المتوفاة علي سرير غرفة النوم وخنقها بقطعة قماش " بلوزة" حتي فارقت الحياة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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