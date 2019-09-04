ثقافة الإسكندرية تناقش تنمية الوعي الثقافي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الإسكندرية عددا من الأنشطة الفنية والثقافية.



وأقام قصر ثقافة الأنفوشي ندوة بعنوان " تنمية الوعي الثقافي" أدارها الشاعر أحمد قدري، تحدث خلالها الشاعر أحمد يحيى عن مفهوم الوعي الثقافي ومظاهر انتشاره وكذلك دور وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة في زيادة الوعي.



وعقد قصر ثقافة برج العرب ندوة بعنوان "الدور الايجابي للشباب " تحدثت خلالها مسئول الثقافة العامة عن دور الشباب في تنمية المجتمع من خلال الاجتهاد في الدراسة والتعلم وحب العمل، وفي قصر ثقافة الشاطبي أقيم لقاء بعنوان "المرأة المصرية وتحديات عبر العصور" أدارته الأديبة هناء سليمان، تحدثت خلاله الباحثة نُها النجار عن دور المرأة المصرية في السياسة و تنمية المجتمع بدءا من العصر الفرعوني حتى ثورة 30 يوليو و دخول المرأة البرلمان.



ونفذ بيت ثقافة رشدى ورشة فنية لتصميم كارت بمناسبة العام الهجري الجديد باستخدام الألوان الفلوماستر وورق الكانسون، بينما أقام قصر ثقافة مصطفى كامل ورشة فنية بمناسبة عيد الفلاح تحت إشراف أخصائى الفنون التشكيلية باستخدام الخامات المختلفة.