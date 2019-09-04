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الأعلى للإعلام يقرر إعادة تفعيل لجنة التظلمات على قراراته

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:47 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعه اليوم برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد بإعادة تفعيل لجنة التظلمات الخاصة بالشكاوى خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه في ضوء تفعيل نشاط اللجان المختلفة فقد تقرر إعادة تفعيل لجنة التظلمات الخاصة بالشكاوى برئاسة عصام الأمير لتبدأ عملها مرة اخرى حال التظلم على قرارات المجلس.

وأوضح فرج في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع المجلس أن المجلس أقر لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بالمجلس التي وافقت عليها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة.

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