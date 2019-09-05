انتخابات الأطباء.. لا قوائم مدرجة باللائحة.. ونتمنى الالتزام بميثاق الشرف.. ومنافسة شرسة بين المرشحين

الأطباء..عدم إقحام الدين والسياسة.. تعرف على ميثاق شرف انتخابات الأطباء

خطوات التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء العليا لانتخابات الأطباء: حضور الطبيب للتصويت بنفسه واجب ولا يجوز توكيل الغير









بدأت أجواء الانتخابات بنقابة الأطباء، بأربع قوائم انتخابية من المرشحين بالتجديد النصفي، إضافة إلى المرشحين المستقلين، أبرز هذه القوائم، تيار الاستقلال التي يرأسها النقيب الحالي، الدكتور حسين خيرى والمرشح على منصب نقيب عام، بالإضافة إلى قائمة التقارب التي يترأسها الدكتور محمد نصر نقيب أطباء الجيزة الحالي مرشح على منصب النقيب، وقائمة المستقبل ويترأسها الدكتور أسامة عبدالحي وكيل النقابة العامة للأطباء الحالي ومرشح على مقعد النقيب، بينما يترأس قائمة أطباء مصر الدكتور أحمد رؤوف استشاري اطفال بالمعاش ومرشح على مقعد النقيب.





وقال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، وعضو لجنة الانتخابات، أنه لا يوجد بانتخابات الأطباء ما يسمى بقوائم انتخابية للمرشحين بقانون النقابة أو باللائحة.





وأكد أمين الصندوق، في تصريحات لصدي البلد، أن حتى الآن لا توجد شكاوى من أي نوع بالعملية الانتخابية، مضيفًا أن انتخابات الأطباء يسودها طابع من الهدوء.





وأوضح عبدالحميد،أن الانتخابات ستعقد خلال الأسبوع الثانى من أكتوبر المقبل الموافق يوم الجمعة 11 أكتوبر، وتحت إشراف قضائي، مضيفًا أن عدد الأطباء علي مقعد النقيب العام، 16، وهم على حسب اسم الشهرة، ابو المجد الهواري، احمد رؤوف، احمد شوشه، اسامة عبد الحي، امنيه ابراهيم،جمال شعبان، حسين خيري،صلاح سلام، على كامل، محسن عماد الدين سالم، محمد سلامة، محمد شوكت الاخضر، محمد نصر، محمود عبد العاطي، معتصم الشريف، هشام فتحي.





ودعت اللجنة العليا لانتخابات الأطباء، لتطبيق ما وصفته بميثاق الشرف خلال الانتخابات واحترامه، ومن أبرز بنوده؛ قيام مديري المنشآت الطبية الحكومية والخاصة بتسهيل مهمة المرشحين فى لقاء الأطباء، وعرض برامجهم الانتخابية بدون أى تمييز بين المرشحين.





وعرضت اللجنة ضمن بنود ميثاق الشرف الانتخابي مجموعة من البنود وأهمها: "إعلاء المنافسة الشريفة التى تقوم على الاحترام المتبادل بين زملاء المهنة".





وأكدت اللجنة أنه "يجوز لكل مرشح أن يعلن عن نفسه وعن برنامجه الانتخابي للأطباء بجميع وسائل الإعلام والمنشآت الطبية الحكومية والخاصة".





وطالبت المرشحين بعدم إقحام المعتقدات الدينية أو المواقف السياسية فى العملية الانتخابية، لأن النقابة هي بيت كل الأطباء، هذا إلى جانب عدم تعرض أي مرشح أو مؤيديه بوسائل دعاية من شأنها تشويه منافسيه.





وأكدت اللجنة ضرورة الالتزام بالموضوعية فى نقد برنامج المرشح المنافس أو تاريخه المهنى أو النقابى، وضرورة استخدام مستلزمات للدعاية يسهل إزالتها بعد انتهاء الانتخابات.





وأخيرا أعلنت اللجنة أنه على الجميع احترام نتيجة الانتخابات لأنها تعبر عن رأى جموع الأطباء.





وطالبت اللجنة العليا لانتخابات نقابة الأطباء (أكتوبر 2019)، جميع المرشحين بالالتزام بميثاق الشرف الانتخابي.





تؤكد اللجنة العليا لانتخابات الأطباء (أكتوبر 2019) ضرورة حضور الطبيب للإدلاء بصوته في انتخابات الأطباء بنفسه وغير مسموح للطبيب بعمل توكيل لأحد للإدلاء بصوته عوضا عنه.





وأشارت اللجنة إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بأنه "يجوز للطبيب أن يقوم بتفويض أو عمل توكيل لأحد من الأطباء للتصويت بدلا منه، لوجوده خارج البلاد او بعيدًا عن مقره الانتخابي".





وأفادت اللجنة أن الإدلاء بالأصوات يجب أن يكون منفردًا وسريًا ولا يجوز الإدلاء بالأصوات بشكل جماعي أو علني منعًا لحدوث أي تأثير على الناخب وحرصًا على خروج الانتخابات بالشفافية والحياد المطلوبين.





وعن طريقة الانتخاب، أفادت اللجنة العليا أنه في هذه المرة سيتم إعطاء كل طبيب 7 ورقات للانتخاب (3 فرعية + 3 عامة +قطاع) العامة والفرعية ورقة، النقيب ورقة، فوق السن ورقة، تحت السن ورقة.





والانتخاب يتم بوضع علامة أمام اسم المرشح ويجب أن يلتزم الطبيب بالعدد المطلوب انتخابه فى كل ورقة " لا أكثر ولا أقل" وإلا سيبطل الصوت.





وتشير اللجنة إلى أنه في حالة تواجد الطبيب لأي ظرف خارج نطاق المحافظة التي من المفترض أن يدلي بصوته بها عليه أن يتوجه إلى أقرب نقابة فرعية ثم لجنة الوافدين ليقوم بانتخاب (نقيب عام و3 أعضاء نقابة عامة فوق السن (أكثر من ١٥ سنة قيد) ، ٣ أعضاء نقابة عامة تحت السن ( أقل من ١٥ سنة قيد ) بالإضافة الي عضو قطاع (في حالة تواجد الطبيب المنتخِب داخل القطاع).





وأكدت اللجنة أنه يجوز لكل مرشح أن يعلن عن نفسه وعن برنامجه الانتخابي للأطباء بجميع وسائل الاعلام والمنشآت الطبية الحكومية والخاصة.





وطالبت اللجنة المرشحين، ضرورة عدم اقحام المعتقدات الدينية أو المواقف السياسية في العملية الانتخابية لأن النقابة هي بيت كل الأطباء، هذا إلى جانب عدم تعرض أي مرشح أو مؤيديه لوسائل دعاية من شأنها تشويه منافسيه.



