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رياضة

170 مليون جنيه فائض ميزانية الزمالك

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:34 م
الزمالك
الزمالك
ملك موسى
كشف تقرير المراقب المالي بنادي الزمالك عن وجود فائض في الميزانية للعام المالي 2018-2019 يقدر بـ170 مليون جنيه، وسيتم عرض الميزانية على الجمعية العمومية لاعتمادها.

وفتح باب التسجيل في التاسعة صباح اليوم الخميس في اليوم الاول للجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تستمر حتى يوم السبت المقبل، ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية بالاضافة الى بند الانتخابات بعدما فتح الزمالك باب الترشح على أربعة مقاعد.

وفاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كل من الفنان أشرف زكي على منصب أمين الصندوق، و ترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وكان الزمالك اعلن إقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعني نجاح الرباعي بالتزكية في حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقا للائحة النادي و ستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعي بالتزكية من عدمه.

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