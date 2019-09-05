مجلة إباحية وانتقاله لبرشلونة.. 5 صور أحرجت محمد صلاح

وصل المحترف الدولي المصري محمد صلاح إثارته الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك حول رحيله أو استمراره في فريقه ليفربول الانجليزي خاصة عقب أزمته الأخيرة مع زميله السنغالي ساديو ماني.

واشتعلت أزمة محمد صلاح وساديو ماني خلال مباراة بيرنلي الأخيرة والتي كانت في إطار منافسات الدوري الانجليزي وفاز بها ليفربول بثلاثة أهداف دون رد.





وفي تلك المباراة رفض محمد صلاح التمرير إلي السنغالي ماني، وهو ما أغضب الأخير بشدة، واعترض عند خروجه من المباراة بديلًا ليدخل بدل منه اوريجي بقرار من المدرب الالماني يورجن كلوب.





وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المواقف التي أثار فيها محمد صلاح الجدل





صورة الشيشان

أثار محمد صلاح غضب عشاق وجماهير كرة القدم في أوروبا عقب صورته وجولته مع حاكم الشيشان، رمضان قديروف، خلال معسكر منتخب مصر في روسيا قبيل كأس العالم 2018 التي شاركت فيه مصر وخرجت من دور المجموعات.





صبت الصحافة العالمية والجماهير غضبها على محمد صلاح في ذلك الوقت وذلك بسبب توجيه اتهامات عنف الي حاكم الشيشان، وتورطه في قضايا قمع المعارضين وموقفه السيئ في منظمات حقوق الإنسان.





ولكن خرج محمد صلاح من هذا الموقف، بأنه لم يكن يعلم اي شئ عن سياسة حاكم الشيشان، وأنه ليس المسئول عن اختيار مكان معسكر المنتخب في ذلك التوقيت.





عارضة أزياء دبي

تسببت الصور التذكارية التي يلتقطها محمد صلاح مع معجبيه في غضب كبير، حيث صادفت تلك المرة أن إحدى المعجبات وهي عارضة أزياء قامت باحتضانه وهو في أحد منافذ شركة ملابس عالمية.





وتسببت عارضة الأزياء في موقف محرج لمحمد صلاح عندما قامت باحتضانه أمام الجماهير في حين اكتفى هو بتقبل الوضع غير اللائق من وجهة نظر عدد كبير من مشجعي اللاعب المصري، والذي حدث دون إرادته، كما صورت الممثلة اللبنانية الشهيرة جيسي عبدو، فيديو لها وهي تسلم على اللاعب أيضًا والتقطت معه صور تذكارية وتم تداوله بشكل كبير.





ورأى عدد كبير من محبي محمد صلاح أن ما حدث هو أمر طبيعي ويحدث مع أي لاعب عالمي خاصة أنه غير مرتب له وجاء مصادفة.





مجلة إباحية

اثار المحترف الدولي المصري محمد صلاح الجدل الكبير عندما قام بنشر صورة له وهو يرتدي تي شيرت اسود يحمل شعار "playboy" وهي مجلة اباحية شهيرة.





وكان التي شيرت في هذا الوقت من تصميم احد الشركات التي ترعى محمد صلاح.





حادث محطة مصر

في غضون الحادث الارهابي الشهير الذي حدث في محطة مصر للقطارات وفي حزن خيم على مصر وعلى الدول العربية، بسبب هذا الحدث الشهير، خرج محمد صلاح ليثير الجدل من جديد.





لم ينشر محمد صلاح تعازيه إلي ضحايا الحادث، ولكنه نشر صورة عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يبتسم، وهو ما تسبب في غضب كبير من الجماهير باعتباره بانه لا يشعر بمأساة عاشها الشعب في هذا التوقيت.





انتقاله لبرشلونة