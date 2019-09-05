التعليم: 307 طلبة ثانوية عامة تظلموا نتيجة الدور الثاني حتى الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصول عدد طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، إلى 307 طلبة وطالبات تقدموا بتظلمات من نتيجة الامتحانات حتى الآن.



وأوضح خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن إجمالي عدد كراسات الامتحانات المتظلم من نتائجها في الدور الثانى بلغ 452 كراسة امتحان.



وجاءت اللغة الأجنبية الأولى الأعلى فى عدد التظلمات المقدمة، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين بتظلمات 70 طالبًا.



وكانت الوزارة فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثانى يوم الخميس 29 أغسطس 2019 وتنتهى الخميس 12 سبتمبر 2019.