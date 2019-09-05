بـ تيشرت كت.. مي حلمي تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها.. شاهد

نشرت الإعلامية مي حلمي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت مى حلمى على الصورة قائلة: "وداعا الصيف.. 2 الظهر... dubai B2A".
وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي :
قمر ما شاء الله - رحلة سعيدة - قلبى
واحتفلت مي حلمي ومحمد رشاد بزفافهما يوم 23 مارس الماضي في سرية تامة، وبعيدًا عن وسائل الإعلام، ولم يكشفا عن أي تفاصيل، إلا لبعض الأصدقاء المقربين فقط.
وعلقت مى حلمى على الصورة قائلة: "وداعا الصيف.. 2 الظهر... dubai B2A".
وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي :
قمر ما شاء الله - رحلة سعيدة - قلبى
واحتفلت مي حلمي ومحمد رشاد بزفافهما يوم 23 مارس الماضي في سرية تامة، وبعيدًا عن وسائل الإعلام، ولم يكشفا عن أي تفاصيل، إلا لبعض الأصدقاء المقربين فقط.