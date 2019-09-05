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فن

بـ تيشرت كت.. مي حلمي تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها.. شاهد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:26 م
مى حلمى
مى حلمى
القسم الميدانى
نشرت الإعلامية مي حلمي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام". 

وعلقت مى حلمى على الصورة قائلة: "وداعا الصيف.. 2 الظهر... dubai B2A".

وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي : 

قمر ما شاء الله - رحلة سعيدة - قلبى

واحتفلت مي حلمي ومحمد رشاد بزفافهما يوم 23 مارس الماضي في سرية تامة، وبعيدًا عن وسائل الإعلام، ولم يكشفا عن أي تفاصيل، إلا لبعض الأصدقاء المقربين فقط.


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