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رياضة

تصفيات يورو 2020 .. راموس يهدي إسبانيا التقدم في الشوط الأول على رومانيا

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:03 م
راموس بعد إحرازه
راموس بعد إحرازه الهدف
أحمد هاني
نجح منتخب إسبانيا في إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره الرومانى متقدما بهدف دون رد، فى اللقاء المقام على ملعب "أرينا ناسيونالا" فى إطار المجموعة السادسة التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية المقبلة "يورو 2020".

سجل الهدف الوحيد القائد سيرجيو راموس فى الدقيقة 29 من علامة الجزاء، ليحرز لاعب قائد المنتخب هدفه الـ 12 فى تاريخه مع الماتادور.

وأضاع المنتخب الإسباني، عددا كبيرا من الفرص وبعد التألق الملحوظ من قبل حارس المنتخب الروماني الذي كان لها بالمرصاد.

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