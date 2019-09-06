شمال المنيا.. تعرف على مناطق يربطها مشروع محور سمالوط

محور سمالوط على النيل يقع شمال مدينة سمالوط بالمنيا ويعمل به ما يقرب من 3 آلاف مهندس وعامل موزعين على ورديات على مدار اليوم.



عدد كباري المحور 30 كوبري ، و16 نفقا على الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، وكذلك 2 بربخ على المجاري المائية المتقاطعة مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 24 كيلو وعرضه 21 مترًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و450 مليون جنيه، بحيث يكون محورا حرا، ومشروعا قوميا كبيرا يربط الصحراء الشرقية بالغربية عبر نهر النيل، ومدة العمل عامان بدلا من 3 أعوام



يقول اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أن محور سمالوط، هو المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلي تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية استراتيجية، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.



وأضاف أن محور سمالوط، سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة - أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالي 24 كم وعرض 21 مترا، وبتكلفة إجمالية تصل إلي 1.4 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا.



