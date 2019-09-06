ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال المنيا.. تعرف على مناطق يربطها مشروع محور سمالوط

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:04 م
مشروع محور سمالوط
مشروع محور سمالوط
ايمن رياض
محور سمالوط على النيل يقع شمال مدينة سمالوط بالمنيا ويعمل به ما يقرب من 3 آلاف مهندس وعامل موزعين على ورديات على مدار اليوم.

عدد كباري المحور 30 كوبري ، و16 نفقا على الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، وكذلك 2 بربخ على المجاري المائية المتقاطعة مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 24 كيلو وعرضه 21 مترًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و450 مليون جنيه، بحيث يكون محورا حرا، ومشروعا قوميا كبيرا يربط الصحراء الشرقية بالغربية عبر نهر النيل، ومدة العمل عامان بدلا من 3 أعوام

يقول اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أن محور سمالوط، هو المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلي تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية استراتيجية، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.

وأضاف أن محور سمالوط، سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة - أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالي 24 كم وعرض 21 مترا، وبتكلفة إجمالية تصل إلي 1.4 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لرفع معدلات التنمية بالصعيد.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لـ محاور الطرق الجديدة على النيل

بتكلفة 1.4 مليار جنيه.. إنشاء 32 كوبرى و16 نفقا بمحور سمالوط شمال المنيا

قبل زيارة رئيس الوزراء.. تعرف على مراحل أعمال تنفيذ محور سمالوط

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لك عند الصلاة على النبي 100 مرة يوم الجمعة.. مكافأة ربانية تعرف عليها

يدعو للسلام مع إسرائيل.. فيديو مثير لـ وزير الخارجية اللبناني

الزوجة خططت والعشيق نفذ.. تفاصيل قتل ربة منزل لزوجها بالبحيرة على طريقة الأفلام العربي

استعدادا لمواجهة كانو سبورت.. الأهلي يخوض مباراة ودية الأحد

التفاصيل الكاملة لخطوبة أصغر طفلين بالغربية.. الطفلان ارتبطا في الابتدائي عاطفيا.. والعائلة: حبينا نلم شملنا..صور

غريبة لكن على الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة فى عيد ميلادها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تراث المنصورة يستغيث.. هدم قصر نور كارثة تراثية جديدة.. صور

بطن مكشوف.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ومتابعة: قمر

فى عيد ميلادها الـ 48.. شاهد .. مفيدة شيحة قبل وبعد عملية التجميل