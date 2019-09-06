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فن

جابوا سيرته لـ أصالة تقترب من 6 ملايين مشاهدة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:52 م
جابوا سيرته - أصالة
جابوا سيرته - أصالة
سعيد فراج
حققت الفنانة السورية أصالة نصري، 5 ملايين و940 ألف مشاهدة، مقتربة من المليون الـ 6، بأغنية «جابوا سيرته» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «في قربك» بعد طرح كامل أغاني الألبوم أول أمس عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحققت أصالة نصري، نجاحًا كبيرًا بأحدث ألبوماتها «في قربك»، حيث بلغ إجمالي مشاهدات أغاني الألبوم أكثر من 23 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وجاءت «مبقاش سر» لـ أصالة نصري في مقدمة الأغاني، برصيد 6 ملايين و300 ألف مشاهدة، بعد 3 أسابيع من طرحها، وفي المركز الثاني أغنية «جابوا سيرته»، وفي المركز الثالث أغنية «نكتة بايخة» بـ 5 ملايين و600 ألف مشاهدة.

وتضمن ألبوم أصالة الجديد 10 أغاني، هي على الترتيب: (في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد).

وكانت أصالة نصري طرحت 3 أغان بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.

والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، هي أغنية «مبقاش سر» من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: فهد، وتريات: فهد، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.

والأغنية الثالثة من ألبوم أصالة نصري، هي "حاجة متخصكش"، من كلمات : ناصر الجيل، الحان وتوزيع: آدم حسين، جيتار : اوسو، مهندس صوت: أندرو داوود، ميكس: لندن.

على جانب آخر، أعلنت أصالة نصري عن موعد حفلها القادم في الطائف، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على انستجرام" علقت عليه: "جمهوري السعودي الحبيب، ألقاكم يوم 28 أغسطس في الطائف، مصيف العرب، على مسرح سوق عكاظ التاريخي".

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