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فن

زوجة أحمد الفيشاوي تتذكر حماها الراحل بموقف شجاع

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:44 م
فاروق الفيشاوي -
فاروق الفيشاوي - ندى الكامل - أحمد الفيشاوي
سعيد فراج
نشرت ندى الكامل "زوجة الفنان أحمد الفيشاوي"، مقطع فيديو لـ حماها، الفنان القدير الراحل فاروق الفيشاوي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر فاروق الفيشاوي خلال الفيديو، وهو في أحد العزاءات، ويقوم بحماية أحد الأشخاص البسطاء بعدما حاول رجال الأمن ابعاده عن العزاء حتى لا يجالس الصفوة، ليحظى هذا الموقف على اهتمام ندى الكامل، التي علقت قائلة: "حبيبي الشجاع".

وكان فاروق الفيشاوى تُوفي، فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك عن عمر يناهز 67 عامًا.

الراحل فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذى أصابه، ومكث فى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.
زوجة أحمد الفيشاوي تتذكر حماها الراحل بموقف شجاع

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