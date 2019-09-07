ضابط وجاسوس يحصد جائزة النقاد بمهرجان فينيسيا السينمائى

حصل فيلم المخرج رومان بولانسكي "ضابط وجاسوس" على جائزة اتحاد النقاد الدولي في مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى وسوف قبل يوم واحد من الإعلان عن جوائز المهرجان الرسمية.



وسوف تكشف الساعات المقبلة عن إذا ما كان سيحصد جائزة الأسد الذهبى من عدمه بعد ان أبدى عدد من أعضاء لجان التحكيم إستياءهم من وجوده بالمسابقة الرسمية للمهرجان الإيطالى.



المخرج الكبير رومان بولانسكي لم يتمكن من حضور مهرجان فينيسيا (البندقية) السينمائي (28 أغسطس- 7 سبتمبر) خشية اعتقاله وترحيله الى الولايات المتحدة حيث تطالب السلطات بتسليمه.



كانت الأكاديمية الأمريكية لعلوم السينما قد سحبت جائزة الأوسكار من بولانسكي عن فيلمه الرائع "عازف البيانو" وطردته من عضويتها في خضم موجة الهجوم التي تعرض لها خلال السنتين الأخيرتين، ولا سيما بعد ظهور بعض الحملات العالمية ضد التحرش وعلى رأسها me too.







