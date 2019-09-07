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نايل سات 301.. مصر تطلق قمرا صناعيا جديدا لهذا السبب.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:32 م
قمر صناعى
قمر صناعى
شيرين عادل
قال الدكتور مصطفى عبدالله رئيس قسم الطيران والفضاء بجامعة زويل: إنه يتحتم وضع الأقمار الصناعية الكبرى بوضعية ثابتة بمدارها حول الأرض لتعامل محطات الاستقبال مع الوارد من إشارات هذه الأقمار.

وكشف الدكتور مصطفى عبدالله رئيس قسم الطيران والفضاء بجامعة زويل، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباح الورد، والمذاع عبر فضائية TEN، عن إطلاق مصر قمر صناعى جديد 301 نظرا لانتهاء العمر الافتراضي للقمر الصناعى القديم ، نظم التشغيل والوقود والمعدات الإلكترونية.

وأوضح مصطفى عبدالله، إن مصر كان لها السبق بإطلاقها أول قمر اتصالات بهذا المستوى، لافتا إلى أن الشركات المنتجة للأقمار الصناعية يكون أماكن تواجدها على بعد 35 الف كم وبالتالى تكون مهمتها معقدة للغاية.

يذكر أن مصر ستطلق قمرا صناعيا جديدا 301 نظرا لانتهاء العمر الافتراضي للقمر الصناعى القديم والذى تم إطلاقه أغسطس 2010 وقد تلقت مصر عروضا فنية من أربعة دول منها تليس الفرنسية ، ايرباص الأوروبية اليابانية والصينية.

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