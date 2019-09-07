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مرأة

باللون الأخضر.. بوسي شلبي تبهر متابعيها لإطلالة أنثوية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:37 م
بوسي شلبي
بوسي شلبي
قسم المرأة
نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة لها برفقه الفنانة رجاء الجداوي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام "، معلقة عليها " حبيبتي يارجاء العمر كله سعادة".

وظهرت بوسي شلبي بإطلالة مميزة ورائعة، حيث كانت ترتدي فستان أخضر اللون كت وطويل، وهو ما ابرز من انوثتها واناقتها.

واختارت بوسى شلبي تضع القليل من الميك أب المناسب لبشرتها، وقد قامت بلم شعرها غلى الاعلى لتبرز من ملامحها الرقيقة، والجذابة.

ووضعت شلبي، القليل من الإكسسوارات كالإسورة العريضة ذهبية اللون وعقد ذهبي، إليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.

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