وادي دجلة يحتفل بافتتاح ناديه السادس في محافظة الإسكندرية.. صور

افتتحت شركة أندية وادى دجلة اليوم أحدث إضافة لمجموعة أنديتها الخمسة، ليصبح النادي الأول لها بمحافظة الإسكندرية، ويقام النادي الجديد على مساحة 44719 مترًا مربعاً بطريق القباري بمنطقة محرم بيك، وصاحب افتتاح النادى الجديد حفلًا غنائيًا ضخمًا يحيه الفنان محمد حماقي.





ويضم النادي العديد من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية مثل؛ كرة القدم، والإسكواش، والتنس، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والجمباز الفني والإيقاعي والعام، ورياضة الجودو، والكاراتيه، والتايكوندو، والسباحة، والباليه، والزومبا، والايروبكس.





وصرح طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة، بأن الشركة تسعي دائمًا الي تقديم خدماتها الرياضية المختلفة من خلال استراتجية التوسع في مختلف المناطق والمحافظات وصولًا لأكبر عدد من شرائح المجتمع المصري.





وأضاف راشد أن هذا النادى سيكون سادس أنديتنا، فنحن نسعى لنشر الرياضة في مصر بشكل كبير لجذب العديد من الشباب وممارسي الألعاب الرياضية من خلال تنوع الألعاب والأنشطة الرياضية التي نقدمها.





وأضاف راشد أن الشركة تحرص على تلبية حاجة الأسر المصرية إلى تنشئة وتربية ابنائهم في بيئة صحية ومجتمعات متعددة لممارسة الرياضة بجانب توفير الجانب الاجتماعي والترفيهي، بالإضافة إلى أن النادي يقدم الخدمات المختلفة لتلبية إحتياجات الجميع، حيث تتم مراعاة المساحات الخضراء وتخصيص مساحات آمنة للأطفال بجميع فروعه.





تعتبر شركة أندية وادي دجلة رائدة في مجال إنشاء وإدارة الأندية الخاصة في مصر، وتمتلك 5 أندية في مختلف أنحاء القاهرة، والتي تضم العديد من الألعاب الرياضية المختلفة لإرضاء رغبات أعضائها.. ويعمل النادي على تبني المواهب الشابة وتأهيلها للمنافسة في البطولات المحلية والمحافل العالمية، باعتباره شعاره مجتمع الأبطال.





أقامت وادى دجلة احتفالا ضخما على هامش الإفتتاح لمدة ثلاثة أيام وشهدت الفعالية حضور عدد كبير من العائلات والشباب من مختلف الفئات العمرية، الذين استمتعوا بالأنشطة المتعددة في الاحتفالية والتي شملت تنظيم منطقة خاصة بالسيدات بها العديد من الأنشطة والخدمات المخصصة لهن ومنطقة الرجال شملت ألعاب الهوكي، طاولات الزهر، ألعاب البلاي ستيشن والاكس بوكس.



