الوزراء: مشروعات الصعيد توفر 7 آلاف فرص عمل للشباب والسيدات

أكد نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن رئيس الوزراء اتلدكتور مصطفى مدبولي، عند توليه منصبه العام الماضي، كانت محافظات الصعيد أولى الجولات التي قام بها وذلك في رسالة واضحة أن الصعيد لم يعد كمًا مهملًا وأصبح محط الاهتمام والأنظار، لافتا إلى أن تكلفة المشاريع في الصعيد وصلت في الموازنة إلى 25 مليار جنيه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء DMC"، والمذاع عبر فضائية DMC: "زيارة رئيس الوزراء اليوم الى المنيا بها عدد من المفاجآت وأهمها توفير فرص العمل للشباب، خاصة بعد افتتاح مجمع المصانع والمكون من 68 مصنعًا صغيرًا، وتم الانتهاء من 85% منه".



وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة التي أوصى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المحافظات والتي يصل عددها إلى 4500 مصنع صغير، الهدف منها توفير فرص عمل لكل الشباب.



لفت خلال المداخلة، إلى أن من 90% إلى 95% من العاملين سيدات، وذلك في إطار مساندة الدولة لعمل المرأة وخاصة المعيلة.



ونوه إلى أن فرص العمل في المشروعات الصغيرة ومنها مشروع الملابس والمكون من مصنعين يوفران 7000 فرصة عمل في مدينة واحدة، وذلك حتى يقيهم مغبة السفر للقاهرة للبحث عن فرص عمل.