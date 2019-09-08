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رئيس التحرير
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رياضة

زكريا ناصف يطمئن جمهور الأهلي على الحالة الصحية لـ طه إسماعيل

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:33 ص
طه اسماعيل
طه اسماعيل
محمد بدران
طمأن زكريا ناصف لاعب النادى الأهلى السابق، عضو لجنة التخطيط بالأهلى الجماهير على حالة الشيخ طه إسماعيل بعد إجرائه عملية جراحية.

ونشر زكريا ناصف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة من اجتماع لجنة التخطيط وعلق قائلًا:" الدكتور طه إسماعيل بخير اتكلمنا كتير بعد ما فاق من عملية تغيير مفصل الفخذ وبعد يومين يخرج بالسلامة اطمنوا".

يذكر أن طه إسماعيل حرص على التواجد في مؤتمر الإعلان عن المدير الفني الجديد لقيادة الفريق وتأجيل العملية الجراحية، على الرغم من تعرضه لوعكة صحية واحتياجه للخضوع للعملية.

وأصر طه إسماعيل علي تأجيل العملية الجراحية لحين الانتهاء من مؤتمر الإعلان عن تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء.
زكريا ناصف يطمئن جمهور الأهلي على الحالة الصحية لـ طه إسماعيل

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